İnegöl Yangını Korkuttu, 20 Dönüm Yandı

YANGIN İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir yangın, bölge sakinlerini endişelendirdi. Yangın, saat 15.00 civarında İnegöl’ün kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan otluk alanda patlak verdi. Yangının kısa sürede yayılması üzerine, mahalle halkı olay yerine ilaçlama araçlarıyla gelerek alevlere müdahale etti.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerle mücadele ederek yangını bir saatte kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda yaklaşık 20 dönüm alan yandı.