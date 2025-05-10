İnegöl Yurt Yangını, 3 Öğrenci Etkilendi

İNEGÖL’DE YANGIN OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir üniversite öğrencisi yurduna yangın düştü. Olayda 3 öğrenci dumandan etkilendi. Yangın, saat 19.30 sularında Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak’ta bulunan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kazan dairesinde meydana geldi. Yangını gören öğrenciler paniğe kapılarak yurttan çıkmayı başardı ve İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın esnasında öğrenciler hızlı bir şekilde yurttan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucunda yurt binasının bir kısmında hasar oluştu. Dumandan etkilenen 3 öğrenci, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ambulansında gerekli müdahaleyi aldı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.