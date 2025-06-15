İnegölspor, İsmail Güldüren ile Anlaştı

İNEGÖLSPOR İLE İSMAİL GÜLDÜREN ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

İnegölspor, teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren’i atadı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandı. İmza töreni, İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kulüp tesislerinde gerçekleşti. Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yeni sezon hedefleri ve teknik vizyon üzerine detaylar paylaşıldı.

BAŞKAN ADAMOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Imza töreninde konuşan Başkan Kani Ademoğlu, “Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek adına önemli bir adım attık. Hocamızın tecrübesi ve enerjisiyle başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyoruz” dedi. yeni teknik direktör İsmail Güldüren de “İnegölspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz, birlik içinde hareket ederek bu formayı en iyi şekilde temsil etmek olacak” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.