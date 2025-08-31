Haberler

İnegölspor, Karacabey Belediyespor’u 2-1 Yendi

İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanan 2’nci Lig karşılaşması, hakem Hatem Yarar’ın yönetiminde gerçekleşti. Yardımcı hakemler Uğur Ertemel ve Ahmet Kıvanç Kader ise ona destek verdi.

İnegölspor’un sahaya sürdüğü 11 oyuncu şu şekildeydi: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Tetik, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Ruhan Aksoy, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Efekan Karayazı, Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk ve Yasin Ozan.

Karacabey Belediyespor ise Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Turhan, Niyazi, Batuhan Salman, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Furkan Fehmi Güneş, Erkan Şentürk, Atamer Bilgin (Dk 46 Doğanay Kılıç), Berke Özgün, Burak Albayrak, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz, Tayip Mevlüt Kaya ve Serkan Dursun ile sahada yer aldı.

İnegölspor, ev sahibi olduğu maçta Karacabey Belediyespor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte İnegölspor, sezon boyunca elde ettiği puanları artırmayı hedefliyor.

