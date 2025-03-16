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İnegölspor ve Kastamonuspor Maçı 1-1 Bitti

İNEGÖLSPOR VE GMG KASTAMONUSPOR’UN BERABERLİĞİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında İnegölspor, ev sahibi olduğu maçta GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada görev alan hakemler Evren Aydoğan, Batuhan Topçu ve Orhun Aydın Duran oldu.

MAÇTA GÖREV YAPAN FUTBOLCULAR

İnegölspor’un kadrosu şu şekilde oluştu: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Alican Özfesli (Batuhan Günaldı dk. 82), Ali Mert Aydın (Mehmet Arda Akdeniz dk. 66), İsmail Zehir, Uğur Utlu (Mustafa Mete Tetik dk. 66), Yusuf Tursun (Mete Sevinç dk. 90), Fatih Aktay (Ahmet Hakan Şahin dk. 82) ve Sadık Arda Yılmaztürk. GMG Kastamonuspor ise Furkan Taş, Ersel Aslıyüksek, Oğuz Yılmaz, Ali Altınöz (Yasin Başaytaç dk. 88), Erhan Kartal, Çınar Tarhan (Mustafa Kapı), Ömer Önder, Burak Bilgen (Taner Gümüş dk. 75), Kerem Baykuş (Metincan Cici dk. 61), Erkam Reşmen ve Barış Gök ile sahaya çıktı.

MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmanın golleri şu şekilde gerçekleşti: Fatih Aktay, İnegölspor adına bir gol atarken, Ersel Aslıyüksek ise GMG Kastamonuspor’un eşitlik golünü kaydetti. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Mehmet Arda Akdeniz (İnegölspor) ve Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor) yer aldı.

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