İnek Dördüz Doğurdu, Aile Sevindi

İNENİN DÖRDÜZ DOĞUMU AİLEYE ŞAŞKINLIK VE SEVİNCİ BİRLİKTE GETİRDİ

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Tatar ailesine ait bir inek, ender rastlanan bir durumla dördüz doğurarak hem ailede hem de veterinerlerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Kayaköy’de hayvancılıkla uğraşan Tatar ailesinin ineği, iki yıl üst üste ikiz doğum gerçekleştirdikten sonra bu yıl dördüz buzağı dünyaya getirdi. Bu durum, ailenin mutluluğunu artırdı. Ancak doğum hemen sonrasında buzağılardan biri yaşamını yitirirken, geriye kalan üç buzağı sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

AİLENİN ŞAŞKINLIĞI VE SEVİNCİ

Ailenin büyüklerinden Şengül Tatar, yaşanan olayla ilgili düşüncelerini paylaştı. “Çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvanlarımız var. İneğimiz son iki yılda ikiz doğuruyordu. Bu yıl dördüz doğurdu, çok şaşırdık, ama çok da sevindik. İneğimiz bizim için çok kıymetli, adeta aileden biri gibi. El üstünde tutuyoruz” şeklinde konuştu.

DÖRDÜZ DOĞUMUN NADİRLİĞİ

Genellikle büyükbaş hayvanlar arasında tek ya da ikiz doğumlar yaygın olarak görülürken, bu tür dördüz doğumlar oldukça nadir olarak yaşanıyor. Tatar ailesi, bu nadir olayla birlikte hayvancılığın getirdiği güzellikleri bir kez daha deneyimlemiş oldu.