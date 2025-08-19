İnek, Kanaldan İtfaiye Ekipleriyle Kurtarıldı

İNEK SULAMA KANALINDAN KURTARILDI

Mersin’de gerçekleşen bir olayda sulama kanalına düşen inek, sahibinin çabaları yetersiz kalınca, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı. Olay, Mezitli ilçesinin Tece Mahallesi’nde yaşandı. Ahırdan kaçan inek, sulama kanalına düştü.

KURTARMA ÇABALARI

Sahibi Ercan Uz’un tüm çabalarına rağmen, ayağa kalkmayı başaramayan inek kanalda sıkıştı. Bu durum üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan Arama Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İTFAYE EKİPLERİ GÖREVDE

İtfaiye ekipleri, kurtarma işlemi için kepçe ve kurtarma kemeri kullanarak ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Hareket edemediği için ineğe kemer güçlükle takıldı ve başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kepçeyle kanaldan çıktığında ineği, sahibe teslim edilmek üzere güvenli bir yere taşıdı. Çiftçi Ercan Uz, ineğinin kurtarılmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.