Haberler

İnek Kayalıktan Halatla Kurtarıldı

İNEN İNEK İÇİN ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Karabük’te kayalık bir alana düşüp mahsur kalan inek, vince bağlanan bir halat yardımıyla kurtarıldı. Karabük merkeze bağlı olan Başköy köyünde otlamakta olan inek, metrelerce yükseklikten kayalık bölgeye düşerek zor bir duruma düştü.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Köylüler durumu yetkililere bildirdikten sonra, inek kurtarma çalışmaları için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, ineği kayalık alandan çıkarmayı başaramayınca ek destek olarak bir vinç talep edildi. Gönderilen vinç sayesinde, ineği kurtarmak için halatla bağlandı ve düştüğü yerden güvenli bir şekilde yukarı çekildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tosya’da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası A.C., arama ekipleri tarafından sağ olarak bulundu ve hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ise normalken.
Haberler

Kastamonu-Sinop Yolunda İki Araç Çarpıştı

Kastamonu-Sinop karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.