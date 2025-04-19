İnek Kayalıktan Halatla Kurtarıldı

İNEN İNEK İÇİN ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Karabük’te kayalık bir alana düşüp mahsur kalan inek, vince bağlanan bir halat yardımıyla kurtarıldı. Karabük merkeze bağlı olan Başköy köyünde otlamakta olan inek, metrelerce yükseklikten kayalık bölgeye düşerek zor bir duruma düştü.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Köylüler durumu yetkililere bildirdikten sonra, inek kurtarma çalışmaları için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, ineği kayalık alandan çıkarmayı başaramayınca ek destek olarak bir vinç talep edildi. Gönderilen vinç sayesinde, ineği kurtarmak için halatla bağlandı ve düştüğü yerden güvenli bir şekilde yukarı çekildi.