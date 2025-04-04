İnek Kazası Hayatını Değiştirdi. Medikal Dövme Uzmanı Oldu

İNEK KAZASI GENÇ KADININ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İngiltere’nin Lancashire bölgesinde bir çiftlik çalışanının inekle yaşadığı kaza, hem fiziksel izler bıraktı hem de kariyerinde beklenmedik bir yön değişikliğine neden oldu. 20 yaşındaki Darcie Rowlandson, Eylül 2023’te Preston’daki çiftlikte inekleri ahıra götürürken yaşanan talihsiz olayda ciddi şekilde yaralandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDAN ÇARPICI ANLAR

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaklaşık 400 kiloluk bir ineğin, Rowlandson’ı yere düşürdüğü ve panikleyerek üzerinden atlarken toynağını genç kadının yüzüne çarptığı görülüyor. “İnek kötü niyetli değildi, sadece bir kazaydı. İpi tutmaya devam ettim ve yere düştüğümde ürktü,” diyen Rowlandson, bu darbe sonucunda dudağında derin bir yırtık ve göz çevresinde ciddi yaralar oluştuğunu anlattı.

ACİL CERRAHİ MÜDAHALE VE İYİLEŞME SÜRECİ

Babası tarafından Royal Preston Hastanesi’ne yetiştirilen Rowlandson’a acil plastik cerrahi müdahale yapıldı. Doktorlar, yüzündeki yaralar için çok sayıda dikiş atmak zorunda kaldı. İyileşme döneminde medikal dövme sanatıyla tanışan genç kadın, bu alanda uzmanlaşmaya karar verdi.

KAZADAN YENİ BİR MESLEĞE UZANAN YOL

“Yara izim aylarca kırmızı kaldı ve bir gün çözüm ararken medikal dövme hakkında bilgi edindim. Bu bana ilham verdi,” diyen Rowlandson, Haziran 2024’te eğitimini tamamlayarak “As Before” adlı kendi işletmesini kurdu. Şu anda Wilmslow ve Blackpool’da hizmet veren genç kadın, özellikle kanser tedavisi görmüş kişilere 3D meme başı ve areola dövmeleri yapıyor.

ÜCRETSİZ HİZMET VE MANEVİ TATMİN

“Göğüs kanseri tedavisi gören kadınlara ve erkeklere, yanık mağdurlarına ücretsiz hizmet veriyorum. Yaptığım iş gerçekten çok tatmin edici,” diye paylaşan Rowlandson, yaşadığı kazayı artık bir dönüm noktası olarak görüyor: “Her şeyin bir nedeni var. Bu kaza olmasaydı, şimdi başkalarına yardım ettiğim bu mesleği keşfedemezdim.”