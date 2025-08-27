Haberler

İnek Kuyudan İtfaiye ile Kurtarıldı

İNEK SU KUYUSUNDAN KURTARILDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir inek, boş bir su kuyusuna düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, bu durumu fark eden İsmail Kocasoy’un ihbarı üzerine harekete geçti. Abant Gölü çevresinde hayvanlarını otlatan Kocasoy, ineklerinden birinin kuyuya düştüğünü gördüğünde kendi başına kurtaramadı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Ekipler, yaklaşık iki saat süren bir çaba ile önce kuyunun çevresini genişletti. Daha sonra, halatlarla ineği bağlayarak itfaiye aracının vinci yardımıyla kurtardı. Yara almadan kurtarılan inek, sahibi Kocasoy’a teslim edildi.

Ekipler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için boş durumdaki kuyunun üzerini kapattı ve gerekli önlemleri aldı. Mudurnu’da yaşanan bu olay, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Haberler

Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.