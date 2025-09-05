İnek, Kuyudan Kurtarıldı Ve Sahibine Verildi

İNCELEME VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Burdur’un Çavdır ilçesinde meydana gelen olayda, bir inek boş bir su kuyusuna düşerek yardım bekledi. Olay, Yazır köyünde saat 17.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2,5 metre derinliğindeki kuyuda bulunan ineği fark eden köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı.

KURTARMA OPERASYONU VE AÇIKLAMALAR

Kurtarma operasyonuna bir kepçenin de destek verdiği belirtildi. Ekipler, 2 saatlik gayretli çalışmalarının ardından ineği kuyudan çıkartmayı başardı. Olay yerinde kısa bir sağlık kontrolü yapılan inek, ardından sahibine teslim edildi. AFAD İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla “Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle hayvan sağlıklı şekilde kurtarıldı. Tüm canlıların güvenliği için görev başındayız” şeklinde bir açıklamada bulundu.