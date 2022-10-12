İneklerin çıkardığı gazdan vergi!

Hollanda’nın ardından Yeni Zelanda’da da ineklerin çıkardığı gazdan vergi almaya hazırlanıyor. Vergi konusunun yapay et tartışmalarının gündemde olduğu şu günlerde çıkması ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün Federal Çevre Dairesi Başkanı Dirk Messner, katıldığı bir podcast programında dinleyicileri şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Federal kurumun başkanı, ineklerin çıkardığı gaz nedeniyle çok fazla metan ürettiklerini söyledi ve sahiplerinden karbondioksit vergisi alınması gerektiğini ekledi.

Öte yandan Messner’e göre Almanya’daki hayvan sayısı aşırı fazla bu nedenle hayvan üretimi azaltılması gerekiyor. Messner Almanları etsiz yiyeceklere alıştırmak için vergi teşvikleri yapılması gerektiğini söylüyor.

Free Farmers federal temsilcisi Jann-Harro Peterson, Messner’in açıklamalarından sonra çevre dairesi başkanını çiftçilere ve mantığa saldırmakla suçladı.

Schleswig-Holstein eyaletinden bir mandıra çiftçisi ise “Messner sığırların gazı için ücret talep etmek istiyorsa, yakında nefes almamız içinde ödeme ister” yorumunda bulundu.