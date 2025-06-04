İnfaz Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

KAMUOYUNDA “10. YARGI PAKETİ” OLARAK BİLİNEN YASAL DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, istinaf ve temyiz yollarına başvuru ve incelemede, davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınırlar temel alınacak. Ayrıca, istinaf ve temyiz başvurusu için belirlenmiş parasal sınırda meydana gelen artışlar, Bölge Adliye Mahkemesinin veya Yargıtayın verdiği kararlar üzerine yeniden uygulanmayacak. İlk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlar esas alınacak.

NOTERLERE YÖNELİK DİSİPLİN CEZALARI DÜZENLENİYOR

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, noterlere, görevlerinin gereklerine uymayan davranışların tespiti halinde disiplin cezası verilecek. Disiplin cezasının türleri arasında uyarma, kınama, para cezası, geçici işten çıkarma ve meslekten çıkarma yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre, disiplin cezası gerektiren eylemlerin nitelik ve ağırlığı göre ilgili disiplin cezası uygulanacak. Ayrıca, hakkında disiplin cezası verilen noterin, cezanın kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yeni bir fiil işlemesi durumunda daha ağır bir disiplin cezası uygulanacak.

CENAZE SUÇLARINA YÖNELİK HAPİS CEZALARI ARTIRILIYOR

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, suça teşebbüs durumlarının cezaları sıkılaştırılıyor. Buna göre, suça teşebbüs halinde ağırlaştırılmış müebbet yerine 13 yıldan 20 yıla kadar ceza verilecek. Kasten yaralama suçuna yönelik hapis cezası süreleri de artırılıyor. Örneğin, kasten başkasının vücuduna zarar verenler için alt sınır 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeler, suçun cinsine ve ağırlığına göre farklılık gösterecek.

TEHDİT SUÇUNA KARŞI ETKİN MÜCADELE HEDEFLENİYOR

Yeni düzenlemeyle tehdit suçuna karşı mücadele güçlendiriliyor. Malvarlığı açısından büyük zarara yol açacak tehditlerde hapis cezasının alt sınırı 2 ay olacak. Ayrıca, tehditin belirli unsurları taşıması durumunda verilen cezalar da artırılacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK CEZALAR YÜKSELTİLİYOR

Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar da artırılıyor. Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullananların alacağı cezalar sıkılaştırılıyor. Örneğin, hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltiliyor.

ÖZEL İNFLAZ DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Düzenlemeler, 80 yaşını bitirmiş hükümlüler için konutta infaz imkanını da genişletiyor. İlgili hükümler doğrultusunda, belirli koşullar altında hükümlülerin cezaları evde çekilebilecek. Ayrıca, kadın, çocuk veya yaşlı hükümlülerin belirli süreli hapis cezalarının infazında esneklik sağlanıyor.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNA YENİ DÜZENLEMELER

Hakimler ve Savcılar Kuruluna yönelik değişikliklere göre, yüksek mahkeme üyeliğinden Kurul üyeliği sona erenler, görevlerini tamamlamak üzere geri dönecekler. Ayrıca, iş sözleşmelerinde hukuki seçim yapılması halinde yerel hukukun uygulanması esnekliği sağlanacak.

Bu yasal düzenlemeler, toplumsal adaletin sağlanmasına ve hukukun önünün açılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.