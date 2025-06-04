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İnfaz Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

İNFAZ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi, yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, yaklaşık 20 bin mahkumun yararlanacağı bir reform niteliği taşıyor. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda onaylanmıştı.

MAHKUMLARA TAHLYE YOLU AÇILDI

Yeni düzenleme ile birlikte, yaklaşık 20 bin mahkuma tahliye imkanı sunuluyor. Bu değişiklikler, ülkedeki ceza infaz sisteminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mahkumların özgürlüklerine yeniden kavuşmaları için yapılan bu düzenlemeler, hukukun temel ilkelerine uygun bir şekilde hayata geçiriliyor.

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