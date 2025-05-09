İnfaz Paketi Çalışmaları Devam Ediyor

İNFAZ PAKETİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TBMM’de, infaz paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. AK Parti kurmayları, siyasi partilerin grup yönetimleriyle bir araya gelerek bilgi vermeyi ve görüşlerini almayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre, infaz paketinin kanun teklifi olarak Haziran ayında TBMM’ye sunulması planlanıyor. Paketin detayları üzerinde AK Parti grubunda yoğun bir mesai harcandığı öğrenildi. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından, diğer siyasi partilerin grup yönetimleri ile görüşülecek ve genel çerçeve hakkında bilgi paylaşılacak.

İKİ FARKLI ÇERÇEVEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

İnfaz rejiminde gerçekleştirilecek değişiklikler iki farklı çerçevede yürütülüyor. Bu bağlamda, hem infaz süreleriyle ilgili değişiklikler hem de toplumda “cezasızlık algısı” sorununu ortadan kaldırmaya yönelik detaylı yöntemlerin yer alacağı bir çalışma ortaya konuyor. Salgın döneminde cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik olarak, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin denetimli serbestlikle tahliye edilmesi yönünde hükümlerin de infaz paketine dahil edilmesi bekleniyor. Eşitlik ilkesi çerçevesinde, hâlâ cezaevinde bulunmayan ve kararları kesinleşmemiş olanların da bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor.

EVDE İNFAZ DÜZENLEMESİ ÖNERİLİYOR

İnfaz paketinde, cezaevindeki çocuklu annelere yönelik “evde infaz” düzenlemesi yer alacak. Ayrıca, belli suçlar hariç, 5 yılın altında ceza süresi kalan, cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyen hastalar için de benzer bir düzenleme öneriliyor. Bu durumdaki kişiler için adli tıp raporu talep edilecek ve Alzheimer gibi hastalıkları olanların da bu kapsamda değerlendirilmesi planlanıyor.

SUÇLARLA İLGİLİ ÖZEL DÜZENLEME YAPILACAK

İnfaz paketi içinde, terör, cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçluları gibi cezasının büyük bölümünü çeken hükümlülerle ilgili özel düzenlemelere de yer verilecek. Ayrıca, topluma karşı işlenen suçların hafifletilmesine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Örneğin, 2 yıl ve altındaki cezalarda kişi ne kadar kapalı infaz kurumunda kalacağı belirlenirken iyi hal, pişmanlık ve benzeri durumlar göz önünde bulundurulacak. Mahkumların ıslahı için kamu hizmetinde çalışma, eğitim ve meslek öğretme gibi ayrıntılı düzenlemelerin de infaz paketine dâhil edilmesi öngörülüyor.