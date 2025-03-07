İnfluencer Kadın Girişimciler Cam Tavanı Kırıyor

DİJİTAL DÜNYADA KADIN GİRİŞİMCİLERİN YÜKSELİŞİ

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Zeynep Fem Baraçlı, “Dijital Çağın Postmodern Kadın Girişimcileri ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Instagram’da Türk Kadın Girişimciler Üzerine Araştırma” adlı tezinde, influencer olarak tanınan ve kendi markasını kuran beş kadın girişimciyi ele aldı. Baraçlı, bu yeni iş modeli ile kadınların görünmez “Cam Tavanı” kırdığını ifade etti. Geleneksel olarak girişimciliğin genelde erkekler üzerinden şekillendiğini belirten Baraçlı, günümüzde hızla gelişen Instagram platformunda kadın girişimcilerin ön plana çıktığını ekledi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN MARKALAŞMA SÜREÇLERİ

Kadın girişimcilerin bu platform sayesinde kendi markalarını kurup büyüttüğünü vurgulayan Baraçlı, Instagram’ın kadın girişimcilere fırsat eşitliği sunduğunu söyledi. Tezinde, Nur Bilen Yavuzer, Ala Tokel, Selin Ciğerci, Gökçen Arıkan ve Elif Taştekne gibi kadın girişimcilerin markalaşma süreçleri ile halkla ilişkiler faaliyetlerini inceleyen Baraçlı, “Tezimde influencer olarak başlayıp kendi girişimcilik hikayesini yazan 5 kadını inceledim. Hepsinin ortak noktası; Instagram üzerinden tanınmaları ve hayranlarının oluşturduğu mesleki imajlarıyla ürün veya hizmet geliştirerek markalar kurmaları” dedi. Baraçlı, örnekler vererek, Elif Taştekne’nin yenilikçi vegan markasıyla dikkat çektiğini, Gökçen Arıkan’ın spor ürünleri ürettiğini, Nur Bilen Yavuzer’in şık giyim markasını oluşturduğunu, Selin Ciğerci’nin ise makyaj markası kurduğunu belirtti. Ala Tokel’in ise deneyim sunarak güzellik salonları açtığını ifade etti.

KADINLARIN GÜÇLENMESİ VE İLHAM VERİCİ HİKAYELERİ

Baraçlı, postmodern kadın girişimcilerin hedef kitleleriyle güçlü bağlar kurduğunu vurgulayarak, mevcut sistemde girişimciliğin çoğunlukla erkekler tarafından şekillendirildiğini, fakat Instagram üzerinden kurgulanan bu modelde kadınların öncü olduğunu aktardı. Bu durumun kendisine ilham verdiğini belirten Baraçlı, “Kadınlar üretiyor, satıyor ve kitleleri peşlerinden sürüklüyor. Postmodern dünyada kadınlar artık daha farklı bir konumda” dedi.

EŞİTSİZLİKLERİ KIRAN BİR GİRİŞİM

Baraçlı, Instagram’ın kadınların girişimlerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir eşitsizlikler alanı sağladığını belirtti. Burada kadınların iş yaşamındaki görünmez engelleri aşarak, girişimcilik hikayesi yazdıklarını söyledi. Bu platform, her seviyeden insanın kendi işini kurma fırsatı bulduğu bir model sunduğunu ifade eden Baraçlı, kadınlara ekonomik özgürlük sağladığını belirtti. Aynı zamanda, bu sistemin esnek çalışma imkânı sunduğunu ve ailevi sorumlulukları yerine getirebilecek bir yapı oluşturduğunu da ekledi.

Tez danışmanı Prof. Dr. Özlem Alikılıç, Instagram’ın kadın girişimciler için yeni bir model sunduğunu ifade etti. Alikılıç, Zeynep Fem Baraçlı’nın teziyle önemli bir katkı sağlayarak, kendi girişimcilik hikayesini bilimsel bir temele oturttuğunu söyledi. Modern dünyada kadınların geleneksel üretim yöntemlerinden uzaklaştığını belirten Alikılıç, bu girişimcilerin çevrimiçi kanallar üzerinden satışı gerçekleştiren bir yapı ortaya koyduğunu da ekledi. Bu yeni modelin, influencerların yaşamlarıyla bağlantılı ticari faaliyetleri kapsadığını vurguladı.