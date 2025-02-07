Influencerlara Verilen Cezaların Gerekçeleri Açıklandı

İKİ TARAFTAN GÜNDEME GELEN CEZALARI AÇIKLAYAN EĞİTİM

Influencerlara yönelik düzenlenen eğitimde, ‘sosyal medya’ cezaları açıklandı. Eğitimde, influencerların aldığı çeşitli cezaların gerekçelerinde dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Bu gerekçeler arasında bazıları oldukça ilginç bir şekilde yer aldı.

İLGİ ÇEKEN GEREKÇELERDEN BİRİ

İşte bu eğitimde influencerlara uygulanan cezalardan öne çıkan birkaç gerekçe: “Bu kremle namaza başladım.” Bu tür ifadelerin yer aldığı gerekçeler, sosyal medya kullanıcılarını ve takipçileriyle olan etkileşimlerini farklı bir şekilde etkileyebiliyor.