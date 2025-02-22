İnfluenza Ne Kadar Tehlikeli Olabilir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Hastalığın başlangıcından itibaren 7 gün boyunca bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Senem, çocukların hijyen kurallarına önem vermesinin gerektiğini vurguluyor.

VLİRA BULAŞMA YOLLARI

Hastalığın sonbahar ve kış aylarında salgınlara yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, virüsün bulaşma yollarını şöyle açıklıyor: “İnfluenza virüsü, enfekte bireylerin öksürmesi ve hapşırması nedeniyle havaya yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Ayrıca, virüsle kontamine olmuş yüzeylere temas ettikten sonra ellerin ağız, burun veya göze dokundurulması da bulaşmaya neden olabilir. Grip olan kişilerle aynı kapalı ortamda uzun süre kalmak, el sıkışmak ve yakın temas bulaş riskini artırır. Ancak gıdaların tüketilmesiyle grip bulaşmaz.” Uzm. Dr. Senem, özellikle küçük çocuklarda mide bulantısı, kusma ve ishalin sık görülebileceğine işaret ederek, dikkat edilmesi gereken belirtileri sıralıyor: * Ani başlayan yüksek ateş * Titreme ve üşüme hissi * Kas ve eklem ağrıları * Baş ağrısı * Halsizlik ve yorgunluk * Kuru öksürük * Boğaz ağrısı * Burun akıntısı veya tıkanıklığı * Mide bulantısı, kusma ve ishal (özellikle çocuklarda)

RİSK GRUPLARINA DİKKAT

Kayseri Hüma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Mehtap Senem, “İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrederken, bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle 5 yaş altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altında. Astım, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan çocuklar gripten daha fazla etkilenebilir ve hastalık ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki çocukların mutlaka korunması gerekiyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

İNFLUENZA TANI VE TEDAVİSİ

Hastalığın teşhisinde burun ve boğaz sürüntülerinden alınan örneklerin PCR yöntemiyle incelendiğini belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, bazı durumlarda ek testlerin de gerekebileceğini ifade ediyor: “Şiddetli vakalarda, bağışıklık sisteminin bir göstergesi olan lenfosit sayısında azalma görülebilir. Bakteriyel enfeksiyon eklenmişse hemogram ve CRP gibi testler de değerlendirilerek uygun tedavi planlanır.” Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler arasında ise şunları belirtiyor: * Ateş ve ağrı yönetimi için parasetamol veya ibuprofen grubu ateş düşürücüler kullanılabilir. Aspirin kesinlikle önerilmez! * Doktor kontrolünde, yaş ve kilo gibi faktörlere göre antiviral ilaçlar başlanabilir. * Çocuğun bol sıvı tüketmesi sağlanmalı, istirahat etmesi için uygun ortam oluşturulmalıdır.

GRİPTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Kayseri Hüma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Senem, gripten korunma yöntemleri ile ilgili olarak şunları öneriyor: * Elleri sık sık yıkamak, hijyen kurallarına dikkat etmek. * Grip olan kişilerle yakın temastan kaçınmak ve ortak eşyaları kullanmamak. * Dengeli beslenmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak. * Düzenli uyku uyumak ve stresten kaçınmak. * Kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmak. Grip aşısının risk grubundaki çocuklar için hayati önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Senem, özellikle astım, diyabet, kalp veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan çocukların ve onlarla aynı evde yaşayan bireylerin mutlaka aşılanması gerektiğini ifade ediyor: “Örneğin, evde astımlı bir çocuk varsa, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm aile bireylerinin grip aşısı olması önerilir. Ayrıca, 6 ay – 5 yaş arasındaki çocuklar, özellikle 6 ay – 2 yaş grubu, grip aşısı ile korunabilir.” Grip salgınlarının yayılmasını önlemek ve çocukları korumak için ebeveynlerin bu önerilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Mehtap Senem, sağlıklı bir kış dönemi için erken önlem almanın önemini hatırlatıyor.