İnfluenza ve Çocuklarda Ciddi Riskler

INFLUENZA HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler sundu. Hastalığın ilk gününden itibaren 7 gün boyunca bulaşıcı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Senem, özellikle çocukların hijyen kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

BULAŞMA YOLLARI VE RİSKLER

Hastalığın sonbahar ve kış aylarında salgınlara sebep olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mehtap Senem, virüsün bulaşma yolları hakkında şu bilgilere yer verdi: “İnfluenza virüsü, enfekte kişilerin öksürmesi ve hapşırmasıyla havaya yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Ayrıca, virüsle kontamine olmuş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze temas etmesi de bulaşmayı tetikleyebilir. Grip olan kişilerle kapalı bir ortamda uzun süre kalmak, el sıkışmak ve yakın temas bulaşma riskini artırır. Ancak, gıdaların tüketilmesiyle grip bulaşmaz.” Uzm. Dr. Senem, küçük çocuklarda sık görülen belirtiler arasında mide bulantısı, kusma ve ishalin de yer aldığını belirtti ve şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı: * Ani yüksek ateş * Üşüme ve titreme * Kas ve eklem ağrıları * Baş ağrısı * Halsizlik ve yorgunluk * Kuru öksürük * Boğaz ağrısı * Burun akıntısı ya da tıkanıklığı * Mide bulantısı, kusma ve ishal (özellikle çocuklarda).

RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARA DİKKAT

Kayseri Hüma Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Mehtap Senem, “İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrediyor ancak bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlar oluşturabiliyor. 5 yaş altındaki çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk grubunda yer alıyor. Özellikle astım, kalp rahatsızlığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan çocuklar gripten daha fazla etkilenebiliyor ve hastalık ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki çocukların korunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastalığın teşhisinde burun ve boğaz sürüntülerinden örnek alınarak PCR testi yapıldığını belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, bazı vakalarda ek testlerin de gerekebileceğini ifade etti ve sözlerine şunları ekledi: “Şiddetli vakalarda, bağışıklık sisteminin durumu hakkında bilgi veren lenfosit sayısında azalma görülebilir. Bakteriyel enfeksiyon eklenmişse, hemogram ve CRP gibi testlerle uygun tedavi planı oluşturulur.” Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler arasında Uzm. Dr. Senem, şunları söyledi: * Ateş ve ağrı yönetimi için parasetamol veya ibuprofen grubu ateş düşürücüler kullanılabilir. Aspirin kesinlikle önerilmez! * Doktor kontrolünde, yaş ve kilo gibi faktörlere göre antiviral ilaçlar verilebilir. * Çocuğun bol sıvı tüketmesi sağlanmalı ve istirahat etmesine uygun bir ortam hazırlanmalıdır.”

GRİPTEN KORUNMA YOLLARI

Kayseri Hüma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Senem, gripten korunma yöntemleri hakkında önerilerde bulundu: * Elleri sık sık yıkamak ve hijyen kurallarına uymak. * Grip olan kişilerle yakın temastan kaçınmak ve ortak eşyaları kullanmamak. * Dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak. * Düzenli uyku uyumak ve stresle başa çıkmak. * Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmak. Grip aşısının risk grubundaki çocuklar için hayati önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Senem, özellikle astım, diyabet, kalp veya böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları olan çocukların ve onlarla aynı evde yaşayan bireylerin mutlaka aşılanması gerektiğini ifade etti: “Örneğin, evinde astımlı bir çocuk bulunan aile bireylerinin grip aşısı olması önerilir. Ayrıca, 6 ay – 5 yaş arasındaki çocuklarda, özellikle 6 ay – 2 yaş grubu, grip aşısıyla korunabilir.” Grip salgınlarının yayılmasını engellemek ve çocukları korumak için ebeveynlerin bu önlemlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Mehtap Senem, sağlıklı bir kış dönemi için erken önlem almanın önemine dikkat çekti.