Ing, İhracat Kredisi İhtiyaçlarını Hızlandırıyor

İHRACAT KREDİLERİNDE HIZLI ÇÖZÜMLER SUNUYOR

ING, Türk lirası ve döviz cinsinden ihracat kredilerini İşim için Hızlı Limit akışına entegre ederek şahıs firmalarının ihracat kredisi ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı hedefliyor. İşletmelere döviz dönüşüm destekli İBKB hizmeti sağlanırken, tüm kurumsal müşteriler açık bankacılık ile tüm banka hesaplarına tek bir ekrandan ulaşabiliyor. ING, geliştirdiği uygulamalar ile KOBİ ve ticari şirketler için bankacılık işlemlerini zahmetsiz hale getirmeye devam ettiğini bildirdi.

DİJİTALLEŞMEYİ STRATEJİSİNE ALIYOR

İşletmeler, şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildiği ING KOBİ Dijital ürünleri ile erişilebilir bir bankacılık hizmeti sunuluyor. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, tüzel müşterilerine yönelik dijital hizmetlerini genişleterek her an, her yerden ulaşabilecekleri dijital deneyim sunmayı amaçladığını açıkladı. ING Mobil üzerinden dijital olarak onaylanabilen Dijital Genel Kredi Sözleşmesi, işletmelere hız ve operasyonel imkan sağlarken, kağıt tüketimini azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Ayrıca, ING Mobil ve internet şubesi üzerinden yapılabilen İşim İçin Anında Kredi başvurularına sigorta hizmeti de ekliyor, böylelikle işletmeler Kredili Hayat Sigortasından yararlanabiliyor.

ŞAHIS FİRMALARINA DESTEK

Türk lirası ve döviz cinsinden ihracat kredilerini İşim için Hızlı Limit akışına entegre eden ING, bu yeni düzenleme ile şahıs firmalarına ihracat kredisi ihtiyaçlarını daha hızlı ve otomatik bir şekilde karşılama imkanı sunduğunu belirtti. ING Leasing ürün ve hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İşim İçin Hızlı Limit sürecinde taleplerini iletebiliyorlar. Bu sayede, şahıs firmaları hem ihracatlarını artırma hem de finansal esnekliklerini geliştirme fırsatına sahip oluyor. İşletmeler, döviz dönüşüm destekli İBKB işlemi ile kurumsal internet şubesi aracılığıyla dijital döviz dönüşüm desteğinden yararlanabiliyor. Gümrük beyannamelerinin görüntülenmesini sağlayan izleme ekranına izleme menüsünden ulaşılabiliyor ve sonuçlar Excel ile PDF formatında indirilebiliyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖNCELİKLİ HEDEFTİR

Müşteri deneyimini önceliklendirdiklerini aktaran ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, “Dijital çözümlerimizle bankacılığı zahmetsiz hale getirerek işletme sahibi müşterilerimizin bankacılıkla harcadıkları zamanı en aza indirmeyi ve onların işlerine daha fazla vakit ayırmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz. Kredi kullandırım süreçlerinden ihracat işlemlerine ve para transferi takibine kadar birçok adımı dijital ortama taşıyarak müşterilerimize esneklik ve kolaylık sunuyoruz. Dijitalden sunduğumuz Hızlı Limit, Anında Kredi, Profesyonel Limit gibi yenilikçi hizmetlerimizle her müşterimizin ihtiyacına yanıt verecek bütüncül çözümler sunma hedefiyle ilerliyoruz. Bugün tüzel segmentte dijital müşteri edinim oranımız yüzde 86’ya ulaşırken, bu oran şahıs işletmelerinde yüzde 90’ı buluyor. Ayrıca, kredi kullandırımlarımızın yüzde 77’sinden fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Tüzel müşterilerimizin bankacılık işlemlerini her an, her yerden, kesintisiz ve zahmetsiz şekilde yürütebilmelerine olanak sağlamak için yenilikler hayata geçirmeye devam edeceğiz.”