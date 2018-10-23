İngiliz Bakan: Erdoğan’ın sözleri telaşlandırdı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine ilişkin yorum yaptı ve Erdoğan’ın Kaşıkçı ile ilgili sözlerine dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak ‘planlı’ demesinin kaygıları arttırdığını söyledi ve ‘Dünya hala yanıtları bekliyor’ ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama tüm dünyada yankı buldu.

Erdoğan’ın konuşması birçok uluslararası haber kuruluşu tarafından canlı yayınlanırken, konuyla ilgili ilk açıklama İngiltere Dışişleri Bakanı’ndan geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayeti için ‘önceden planlanmış’ demesi son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor” ifadelerini kullandı.

TRT