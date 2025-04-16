İngiliz Dart, Rakibinin Kokusu İçin Özür Diledi

İNGİLİZ TENİSÇİ HARRIET DART’IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

İngiliz tenis yıldızı Harriet Dart, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen bir maçta, Fransız rakibinin “kötü koktuğunu” belirterek hakemden “deodorant kullanmasını” istemesi üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Fransa’da düzenlenen Open de Rouen turnuvasında rakibi Lois Boisson ile karşılaşan Dart, ilk seti 6-0 gibi bir skorla kaybetti. İkinci setin başında ise Dart, hakemden dikkat çeken bir talepte bulundu.

DEODORANT TALEBİ VE SONUÇ

Dart, hakeme, “Ona deodorant kullanmasını söyleyebilir misiniz? Gerçekten çok kötü kokuyor.” şeklinde bir istekte bulundu. Maç sonunda, 6-0, 6-3’lük bir skorla elenen Dart, sosyal medya üzerinden bu anlık sinirle söylediği sözler için özür diledi. Dart, Instagram hesabında bu durumu şu şekilde ifade etti: “Herkese merhaba. Bugün kortta söylediğim sözler için özür dilemek istiyorum. Bu, gerçekten pişman olduğum, o anın sinirleriyle söylenmiş bir yorumdu. Kendimi böyle temsil etmek istemiyorum ve yaptığımın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Lois’in bugünkü performansına ve mücadelesine büyük saygı duyuyorum.”

BOISSON’DAN MİZAHİ YANIT

Fransız rakibi Boisson, Dart’ın özrüne esprili bir yanıt verdi. Maç sırasında çekilmiş bir fotoğrafı üzerine, bilgisayar düzenlemesiyle bir Dove marka deodorant kutusu ekleyerek, “@dove görünüşe göre bir reklam anlaşması yapmamız gerekiyor.” notunu paylaştı. Bu paylaşımında dua eden eller ve gülen yüz emojileri de kullanan Boisson, durumu mizah ile hafifletmeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Dart, daha önce Wimbledon’da iki kez üçüncü tura kadar yükselmiş bir tenisçi olarak, bu davranışı nedeniyle sosyal medyada tenis taraftarlarından büyük tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar onun cezalandırılması gerektiğini savundu. Twitter’da (X) bir kullanıcı “Dart’a kesinlikle ceza verilmeli” derken, başka biri “Bu doğruysa gerçekten utanç verici” yorumunu yaptı. Ayrıca bir başka kullanıcı “Yanlış duyduğumu sanmıştım ama gerçekten de bunu söylemiş” derken, bir diğeri “Bu Dart’tan tamamen kabul edilemez bir davranış. Çok saygısızca” şeklinde tepki gösterdi.

BÜYÜK BRİTANYA MİLLİ TAKIMI VE CENTİLMENLİK

Harriet Dart, hafta sonu Almanya ve Hollanda’yı yenerek Billie Jean King Kupası finallerine yükselen Büyük Britanya milli takımının bir üyesiydi. Takım, eski ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu’nun son anda kadrodan çekilmesine rağmen finallerdeki yerini garantilemeyi başarmıştı. Bu tür sportif centilmenlikle bağdaşmayan davranışlar, tenis gibi saygı ve zarafetin ön planda olduğu bir sporda her zaman eleştirilmekte ve dikkate alınmaktadır.