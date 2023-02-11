İngiliz derbisinde formalar depremzedeler için satılacak

İngiliz derbisi Liverpool-Everton karşılaşmasında formalar Türkiye’deki depremzedeler için satılacak.
İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.
İki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Merseyside” derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi.
Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.