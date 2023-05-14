İngiliz devi, Uğurcan’a talip oldu

İngiliz devi Liverpool, Karadeniz ekibi Trabzonspor’da forma giyen Uğurcan Çakır’a talip oluyor.

Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor. İngiliz devi Liverpool, Uğurcan Çakır’ı kadrosuna geçmek için harekete geçti.

eçtiğimiz sezon uzun yıllar hasretini çektiği şampiyonluk özlemine son veren Trabzonspor’da başarının mimarlarından olan Uğurcan Çakır, Avrupa ekiplerini peşine takmıştı.

Başarılı file bekçisi bu sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Maddi kaynak arayışında olan Bordo-mavili yönetimin de iyi bir teklif gelmesi halinde transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

KELLEHER’İN YERİNE UĞURCAN

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Sezon sonu Caoimhin Kelleher ile yollarını ayırmayı planlayan Liverpool, gündemine Uğurcan Çakır’ı aldı. Milli kalecinin transferi için oldukça istekli olan Ada devi, bordo-mavili kulüple temasa geçerek görüşme yapacak.

YUSUF YAZICI SONRASI İLK OLACAK

Trabzonspor, güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Uğurcan Çakır için en az 15 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Uğurcan Çakır, 4 yıl önce Lille’e 18.5 Milyon Euro bonservisle transfer olan Yusuf Yazıcı’nın ardından kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli kaleci, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 41 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17’sinde kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki file bekçisi kalesinde gördüğü 58 gole ise engel olamadı.