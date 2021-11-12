İngiliz doktor: Böcek yiyin

İngiliz doktor Indroneel Chatterjee, iyi bir protein kaynağı olarak böcek tüketilmesinin doğaya da katkı sağlayacağını söyledi.

“Sadece 2 lira farkla menünüzün yanına ektra hamam böceği salatası ister misiniz?”

Günümüzün dünyasında bir lokantaya gittiğiniz zaman bu soruyu duymak biraz tuhaf kaçabilir, ancak İngiliz doktor Indroneel Chatterjee, yaklaşık 7 yıldır öğle yemeklerinde genelde çekirge ve benzeri böceklerle besleniyor ve diğer insanları da böcek yemek için teşvik ediyor.

Dr. Chatterjee “Eğer onları kızartıp, üzerine de teriyaki sos eklerseniz gerçekten de çok lezzetli oluyorlar.” diyor.

Oxford Brookes Üniversitesi’nde aynı zamanda tüketici psikoloğu olan Dr Chatterjee, insanların günlük beslenmelerinde böcek olması için ve toplumu cesaretlendirmek için bazı araştırmalar yapıyor.

Yaklaşık yedi sene boyunca her gün böcek tüketen Dr. Chatterjee, “Boyutları çok büyük bile olsa çok mutlu bir şekilde böcek yiyebiliyorum. İğrenç gözükmelerinin benim için hiçbir önemi yok.”