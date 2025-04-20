İngiliz Hava Kuvvetleri, Rus Uçaklarına Karşı

İNGİLİZ KRALİYET HAVA KUVVETLERİ HAREKETE GEÇTİ

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin NATO hava sahasını Rus savaş uçaklarına karşı savunma amacıyla son 48 saat içinde iki kez harekete geçmesi dikkat çekti. Medyada yer alan bilgilere göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Typhoon jetleri, NATO hava sahasını korumak için Rus savaş uçaklarına karşı harekete geçti.

İKİ AYRI OLAYDA ALARMA GEÇİLDİ

Bu hafta Kremlin’e ait uçakların NATO sınırlarına yaklaşmasının ardından, İngiliz Typhoon jetleri iki farklı olayda alarma geçirildi. Salı günü, Polonya’daki Malbork Hava Üssü’nde yer alan iki Typhoon jetinin, Baltık Denizi üzerinde seyreden bir Rus keşif uçağını durdurmak için havalandığı bildirildi. Aynı gün içerisinde, Kaliningrad bölgesinden kalkış yapan bir Rus uçağına karşı da ikinci bir müdahale gerçekleştirildi.