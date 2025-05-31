İngiliz Simon, Sevdiği Kadın İçin Müslüman Oldu

İNGİLİZ VATANDAŞI SIMON, MÜSLÜMAN OLDU

İslamiyet ile Tanışma Süreci

İstanbul’da bir iş seyahati sırasında Türk bir kadınla tanışan İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, evlenme kararı alarak İslamiyet’i incelemeye başladı ve kendi isteğiyle Sakarya’da Müslüman oldu. Düzenlenen ihtida töreninde “Sinan” ismini alan Palmer, “Sevdiğim kadın ve onun değerleri için bu kararı aldım” diye belirtti.

İslamiyet’i Araştırma

Simon, Türkiye’de iş seyahatinde tanıştığı Zeynep Aydın ile gönlünü kaptırdıktan sonra, evlilik hazırlıkları yaparken İslamiyet hakkında bilgi edinmeye yöneldi. Zeynep’in desteğiyle Müslüman olmaya karar verdi ve ihtida merasimi için Sapanca İlçe Müftülüğü ile iletişime geçti. Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Müftü Yavuz Koçak, İslam’ın temel esaslarını anlattı. Ardından, Palmer şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine geçti.

Eşinin Duyguları

Zeynep Aydın, Simon ile İstanbul’da tanıştığını belirterek, “Simon ile evlenmeye karar verdik ve bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Bende bu durumu mutlulukla karşıladım. Ben inançlı biriyim ve evlendiğim insanın da inançlı biri olmasını tercih edecek biriyim. Zorlama gibi bir durum söz konusu değildi ve dinimizde zorlama yok. Simon’a birkaç isim önerdim ve ‘Sinan’ ismini tercih etti” dedi.

Ailesinin Duyguları

Müslüman olan Simon James Palmer, “Benim için zor değildi, daha önce Hristiyan’dım. Ailemin geleceği için dinimi değiştirmek istedim ve Zeynep’in ailesi için de bunu yapmak istedim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dubai’de yaşıyoruz ve Müslümanlığın kurallarını uygulayacağım. ‘Sinan’ ismini kendi ismimle yakın hissettim” diye ifade etti. Ailesinin durumdan mutluluk duyduğunu söyleyen Simon, sevdiği kadını mutlu etmek için bu kararı aldığını belirtti.