İngilizce Eğitiminde Yeni Değişiklikler! MEB Harekete Geçti

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışılan bir konu olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin sıkça kullandığı “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, bu sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu konuda bir şeyler yapmayı hedefliyor ve kapsamlı bir değişiklik sürecini başlatıyor.

EZBERDEN UZAK YENİ SİSTEM GELİYOR

Uygulanan yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri, ezberden uzak bir yaklaşım ile, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamlarında bağlantı kurabileceği bir biçimde işlenecek. Bu çerçevede ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yıl içinde 12 ünite işlenirken, bu rakam 8’e indirilecek. Böylelikle, öğrencilerin konuları daha iyi anlaması için yeterli zaman sağlanmış olacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE GEÇİLECEK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şu sözlerle açıkladı: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın içine geçiren bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi de eklendi. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Bu sistem ayrıca öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılmasını öngörüyor. Her sınıfta 3 farklı grup oluşturulacak ve öğrenciler, kendi seviyelerine uygun etkinliklerle derslerini işleyecek.

8 TEMA İLE KAPSAMLI MÜFREDAT

Yeni müfredat, 8 tema üzerine inşa edilecek: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylelikle çocuklar, İngilizceyi yalnızca ders ortamında değil, hayatın farklı alanlarında da aktif bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklar. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemi ile, öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi de sağlanacak.