The Independent için yapılan özel bir anket, Britanyalıların üçte ikisinin Prens Harry’nin Afganistan’da 25 Taliban üyesini öldürdüğünü açıklayarak ulusal güvenliğe zarar verdiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Sussex Dükü, geçen günlerde yayımlanan anı kitabı Spare’de “sayısını” paylaştığı için askeri çevrelerden eleştiri almıştı.

Harry, ordudaki deneyimlerini detaylandırmasının kendisi için önemli olduğunu söylemişti ve övündüğünü reddetmişti. Ancak diğer gaziler Harry’nin sözlerinin “düşüncesizce” olduğunu belirtmişti ve Prens, Kraliyet Ailesi’ni tehlikeye atmakla suçlanmıştı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Britanya halkı, Dük’ün tüm ülkeyi tehlikeye atmış olabileceğinden korkuyor. İran, bu açıklamaları halihazırda geçen hafta bir Birleşik Krallık (BK) vatandaşının idamına muhalefet edenlere karşı kullanmıştı.

Savanta’nın The Independent için yaptığı ankete göre, halkın yüzde 63’ü Harry’nin ulusal güvenliğe zarar verdiği fikrindeyken, sadece yüzde 23’ü “sayının” BK için bir tehlike oluşturmadığını düşünüyor.

“İYİLEŞME YOLCULUĞU” DEMİŞTİ

Ankete katılan 2 bin 64 Britanyalı yetişkinin yüzde 58’lik çoğunluğu, Harry’nin Afganistan’a yaptığı 6 seferde öldürdüğü Taliban sayısını açıklamasının “gerekçesiz olmadığını” söyledi. Bu oran, 55-64 yaş grubunda yüzde 82’yle zirveye ulaştı.

2006’dan 2015’e kadar orduda görev yapan Dük, “iyileşme yolculuğunun” bir parçası olarak bu bilgileri ortaya dökmek zorunda hissettiğini söylemişti. Harry, şöyle demişti:

“Başkalarına yardımcı olması umuduyla yaşadığım deneyimi ifade etmek ve detaylandırmak, benim onunla başa çıkmayı seçme şeklim.”

GENÇLER DESTEKLEDİ

Harry’nin durumu daha genç yaş gruplarında genellikle daha fazla destek görse de sadece 25-34 yaş grubunda çoğunluk (yüzde 52) onu makul buldu.

Ankette bölgesel bölünmeler ortaya çıktı. Doğu İngiltere, Harry’nin sözlerinin etkisinden en çok endişe duyan bölge oldu; burada yüzde 80’lik bir kesim Dük’ün ulusal güvenliğe zarar verdiğini düşünürken, bu oran yakınlardaki Doğu Midlands bölgesinde yüzde 53’e düştü.

Galler’in yüzde 68’i, İskoçya’nın yüzde 66’sı, Kuzey İrlanda’nın yüzde 60’ı endişe duyarken; İngiltere geneli yüzde 58’lik oranla daha rahattı.

Bu ulusal güvenlik sorusu, sınıfsal farklılıkları bastırdı. İşçi sınıfından Britanyalılarla (yüzde 65) orta sınıftakiler (yüzde 62) arasındaki endişe oranı sadece birkaç puan fark etti.

MUHAFAZAKARLAR DAHA TEHLİKELİ BULDU

Endişeli erkekler (yüzde 61) ve kadınların (yüzde 65) oranı benzerdi fakat tam tersine, Harry’nin yorumlarını zararsız bulan erkekler (yüzde 30) ve kadınlar (yüzde 20) arasında epey büyük bir fark vardı.

Siyasi tercihler, bölünmelerin en büyük yansıtıcısıydı. 2019’da Muhafazakar Parti’ye oy verenlerin yüzde 80’i Harry’nin ulusal güvenliğe zarar verdiğini düşünürken, bu sayı İşçi Partisi seçmenlerinde 62 oldu.