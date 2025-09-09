İngiltere 5-0 ile Kazandı

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ K GRUBUNDA TARİHİ GALİBİYET

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu’ndaki beşinci hafta karşılaşmasında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Deplasmanda mücadele eden İngiltere, maçı 5-0 gibi etkileyici bir skorla kazandı. İlk golü 33. dakikada Harry Kane attı. Ardından 35. dakikada Noni Madueke, farkı ikiye çıkararak İngiltere’nin üstünlüğünü pekiştirdi.

İNGİLTERE FIRTINA GİBİ ESTİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 52. dakikada Ezri Konsa ile durumu 3-0 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında, 75. dakikada Marc Guehi ve 90. dakikada Marcus Rashford’ın penaltısı ile İngiltere, skoru 5-0’a taşıdı. Sırbistan’da ise Nikola Milenkovic, 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Thomas Tuchel’in teknik direktörlüğündeki İngiltere, bu galibiyetle elemelerdeki 5 maçta 5 galibiyet elde etmiş oldu ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise 7 puanla üçüncü sırada yer aldı.