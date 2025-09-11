İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı Görevden Aldı

GÖREVİNDEN ALINDI

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson, görevinden alındı. Şubat ayında büyükelçilik görevine atanan Mandelson’ın 2003 yılında Epstein’a “En iyi dostum” şeklinde hitap ettiği bir doğum günü mesajı gündeme geldi.

PİŞMANLIĞINI İFADE ETTİ

Doğum günü mesajında “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarla baş başa kalırdınız.” ifadelerine yer veren Mandelson adına BBC’ye konuşan sözcüsü, Büyükelçi’nin Epstein ile tanıştığı için pişmanlık duyduğunu aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan Keir Starmer, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’dan Büyükelçi’yi görevden almasını istedi.” denildi.

DERHAL UYGULANACAK

Açıklamada, Mandelson’ın Epstein ile olan ilişkinin, milyarderin reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunmasıyla ilgili olduğu ifade edildi. Bu ilişkinin, büyükelçi atanırken bilinmediği belirtildi. Mandelson’ın Epstein’ın yargılanmasına dair sözler sarf ettiği, ancak atama döneminde bu bilgilere sahip olunmadığı vurgulandı. “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak.” bilgisi aktarıldı.

EPSTEİN DAVASI ve ÜNLÜ İSİMLER

14 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein’in dava dosyaları, bağlantıları ve iddiaları ABD ve dünya gündeminden düşmüyor. Dava dosyalarında Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump, Bill Clinton ve bazı ünlü isimlerin adı geçiyor.