İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı

İNGİLTERE’NİN BÜYÜKELÇİSİ GÖREVDEN ALINDI Şubat ayında Washington Büyükelçiliğine atanan Peter Benjamin Mandelson, görevinden alındı. Mandelson’ın 2003’te yazdığı doğum günü mesajında Jeffrey Epstein’a “En iyi dostum” şeklinde hitap ettiği ortaya çıktı.

PİŞMANLIK İFADELERİ Mandelson, doğum günü tebrikinde, “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadelerini kullandı. Mandelson adına BBC’ye konuşan sözcüsü, büyükelçinin Epstein ile tanıştırıldığı için pişman olduğunu bildirdi.

BAŞBAKAN’IN TALİMATIYLA GÖREVDEN ALINDI İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Peter Mandelson tarafından yazılan e-postalar ışığında Başbakan Keir Starmer, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’dan büyükelçiyi görevden almasını istedi.” bilgisi verildi.

DERHAL UYGULANACAK OLAN KARAR Yapılan açıklamada, Mandelson’ın, Epstein ile olan ilişkisinin, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddialarıyla yargılanan milyarderin hapiste ölmesiyle daha da gündeme geldiği dile getirildi. Açıklamada, bu ilişkinin büyükelçi ataması yapılan dönemde bilinmediği ifade edilirken, “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak.” denildi.

EPSTEİN DAVASI VE BAĞLANTILARI Epstein, en küçüğü 14 olan birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanırken gözaltında hapiste ölmüştü. Dava dosyalarında Prens Andrew, eski ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve diğer ünlü isimlerin yer aldığı bilgiler, ABD’de ve dünya genelinde büyük yankı bulmaya devam ediyor.