İngiltere, Andorra’yı 1-0 yendi

İNGİLTERE, ANDORRA’YI YENEREK LİDERLİK KURDU

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde Andorra’yı 1-0 mağlup ederek K Grubu’ndaki 3. galibiyetini elde etti. Elemelerin grup aşamasında toplamda 6 maç gerçekleştirildi. İspanya’nın RCDE Stadyumu’nda Andorra karşısında alınan bu galibiyetin tek golünü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.

K GRUBU’NDAN GÜÇLENİYOR

Bu sonuçla birlikte İngiltere, 9 puan ile K Grubu’nda lider konumda bulunuyor. Öte yandan, 3 maçta puan alamayan Andorra ise grubun son basamağında, yani 5. sırada yer alıyor. Elemelerde bugün gerçekleştirilen diğer maç sonuçları ise şöyle:

G Grubu’nda Finlandiya, Hollanda’ya 0-2 yenildi, Malta ve Litvanya ise 0-0 berabere kaldı. H Grubu’nda Bosna Hersek, San Marino’yu 1-0 mağlup ederken, Avusturya, Romanya’yı 2-1 ile geçti. K Grubu’ndan ise Andorra-İngiltere maçı 0-1 sonucuyla sona erdi. Ayrıca, Arnavutluk ile Sırbistan arasında oynanan maç da 0-0 berabere bitti.