İngiltere Bakanı, İran için net duruş

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DAVID LAMMY’İN AÇIKLAMALARI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını duyurdu. Resmi temaslar için ABD’ye giden Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen çatışma sonrasında Orta Doğu’daki durumun hala tehlikeli bir hal aldığını ifade etti. Bakan Lammy, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız.” dedi.

ABD İLE GÖRÜŞMELER VE DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Lammy, Beyaz Saray’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirtti. Bu görüşmede, “bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini” konuştuklarını aktardı. İngiliz Bakan ayrıca, “Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var.” ifadesine de yer verdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın ise 227 olarak kaydedildiği bildirildi. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık vererek 25 kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu. 15 Haziran’da İran Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in saldırılarında en az 224 kişi yaşamını yitirdi, 1277’den fazla kişi ise yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’i kınadı.