İngiltere Başbakanı Diplomasi Öncelikli Olmalı

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NDAN DAVET

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran ve İsrail arasında süregelen çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Starmer, “Herkesin ılımlı olması ve diplomasiye öncelik vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Washington DC’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, bölgede artan gerginliğe dikkat çekti.

GERGİNLİK RİSKİNE DİKKAT

Starmer, bölgede yaşanabilecek çatışmanın daha da büyüme ihtimaline işaret etti. “Gerginliğin tırmanma riski var. Bu yüzden herkesin ılımlı olması ve diplomasiye öncelik vermesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, ABD ile daha önce birkaç tur görüşme yaptıklarını belirterek, “Bana göre bu sorunun çözümü bu yoldan geçiyor” şeklinde konuştu.

DİPLOMATİK YOLLAR MASADA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lammy ve Rubio görüşmesinde İran geriliminin azaltılmasına yönelik diplomatik yollar ele alınacak. İngiltere, bu konudaki net taleplerini Washington’a iletecek. İngiltere hükümeti, bölgesel çatışmaların önüne geçmek için diplomatik sürecin yeniden harekete geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Başbakanlık kaynakları, “Askeri müdahale yerine diplomatik çözüm yollarının desteklenmesi, küresel istikrar açısından kritik öneme sahip” açıklamasında bulundu.