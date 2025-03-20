İngiltere Başbakanı: Rusya’ya Ağır Yaptırım Uyarısı

RUSYA’YA AĞIR SONUÇ UYARISI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya’nın Ukrayna’da sağlanacak olası bir barış anlaşmasını ihlal etmesi halinde ağır sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. Starmer, “Putin’in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor” açıklamasını yaptı. Başbakan, Londra’nın kuzeybatısındaki Northwood askeri üssünde 30’dan fazla ülkeden üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna’ya konuşlandırılacak askerlerin bu ülkenin güvenliğine nasıl katkı sağlayacağı üzerinde duruldu.

BARIŞ GÜCÜ HAZIRLIĞI

Toplantıda, olası bir barış anlaşması sonrası barışın korunması için Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olan ülkelerden askeri yetkililer yer aldı. “Gönüllüler koalisyonu” olarak adlandırılan bu grupta İngiltere Savunma Bakanı John Healey de hazır bulundu. Starmer, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı durduracak bir anlaşmanın kalıcı olması için güvenlik tedbirleri alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

ASKERİ PLANLAMAYA GEÇİŞ

Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin “siyasi görüşme” aşamasından “askeri planlama” aşamasına geçtiğini vurguladı. “Planlama, barış anlaşması sağlanmadan önce hemen yapılması gerektiğini” söyleyen Starmer, “Güvenlik aranjmanlarının amacı, Rusya’ya ulaşılacak bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını net bir şekilde göstermektir” dedi. Ayrıca, ABD’nin bu planda yer almasının önemli olduğunu belirterek, Estonya gibi yerlerde barışı korumanın amaçlandığını ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ HATALARDAN DERS ALMAK

Starmer, “Bu çalışmayı yapmamız son derece önemli çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Arkasında güvenceler olamayan bir anlaşma, Putin tarafından ihlal edilecektir. Bunu biliyoruz, çünkü bu daha önce yaşandı. Bunun tekrar olacağından hiç şüphe duymuyorum” şeklinde konuştu.

NÜKLEER DENİZALTISINA ZİYARET

Toplantı öncesinde, Starmer, ülkenin kuzeybatısında nükleer denizaltıların inşa edildiği Barrow Limanı’nı ziyaret etti. İngiltere basını, Starmer’ın nükleer silah taşıyan bir denizaltıyı ziyaretinin Moskova’ya yönelik bir mesaj içerdiğini belirtti. Ziyaret sırasında, görüşmelerin Ukrayna’da gökyüzü, denizler ve sınırların nasıl güvende tutulabileceğine odaklanacağını söyledi. Bu ayın başlarında, 26 ülkenin katıldığı benzer bir zirvenin de organize edildiği bildirildi.