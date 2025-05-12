İngiltere Başbakanı Starmer, Göçmenlik Sıkılaştıracak

GÖÇMENLİK SİSTEMİ SIKILAŞTIRILIYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin politikalarında yapacakları değişikliklerle, göçmenlik sisteminin tüm yönlerini sıkılaştıracaklarını ve net göçü önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladı. Starmer, Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, hükümetin göçmenlik politikasında gerçekleştireceği revizyonlara dair açıklamalar yaptı. Eski Muhafazakâr Parti hükümetinin, 2019-2023 döneminde göçü azaltacağı yönündeki vaadinin aksine net göçün dört kat artmasına dikkat çeken Starmer, bu durumdan eski hükümeti sorumlu tuttu. İktidardaki İşçi Partisi hükümetinin göçmenlik politikasında yapılacak değişikliklerin bulunduğu “Beyaz Kitap” yayımlayacağını belirten Starmer, bu adımlarla İngiltere’nin sınırlarının kontrolünü geri alacaklarını ifade etti.

DİL VE ENTEGRASYON ÖNEMİ VURGULANIYOR

Starmer, göçün İngiltere’nin ulusal hikayesinin bir parçası olduğunu ve göçmenlerin ülkeye hem geçmişte hem de günümüzde büyük katkı sağladığını belirtti. Ancak, “insanlar ülkemize geldiklerinde entegrasyon ve dilimizi öğrenme taahhüdünde de bulunmalı” diyerek, sistemin bu taahhütleri yerine getirenlerle getirmeyenler arasında etkin bir ayrım yapması gerektiğini söyledi. Starmer, göçmenlik kontrollerinin olmaması durumunda İngiltere’nin “birlikte ilerleyen bir ulus değil, yabancılar adası” olma riski taşıdığını vurguladı. Bu bağlamda yeni politika ile göçmenlik sisteminin tüm alanlarının sıkılaştırılacağını açıkladı.

VİZE ŞARTLARI VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ

Hükümetin göç politikalarındaki değişiklikler kapsamında, göçmenlerin vatandaşlık başvurusu için gereken sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, tüm vize türleri için İngilizce bilme şartlarının da yükseltilmesi planlanıyor. Net göç rakamları, ülkeye gelen kişilerin sayısından ayrılanların sayısı çıkarılarak hesaplanıyor.