İngiltere Başbakanı Starmer, Saldırıyı Kınadı

İNGİLTERE BAŞBAKANI KATARI DESTEKLİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas temsilcilerine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Starmer, “Katar’ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginliğe yol açabilecek İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısını kınıyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMALARDA ACİL ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKIYOR

Başbakan Starmer, bu durumun ardından acil ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. “Öncelikli olarak acil ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze’ye yardımlar büyük ölçüde artırılmalıdır. Uzun süreli barış için tek çözüm budur” ifadeleriyle barış sürecine yönelik gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

