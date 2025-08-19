İngiltere Başbakanı Starmer, Toplantıya Başkanlık Edecek

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEIR STARMER’IN TOPLANTISI

İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer, bugün çevrim içi olarak gerçekleşecek olan ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısına başkanlık ediyor. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan gelen bilgilere göre, Starmer, bu toplantıda Gönüllüler Koalisyonu’ndaki liderlere yönelik önemli açıklamalarda bulunacak.

TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK KONULAR

Toplantıda, Starmer’ın, dün Washington’da gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi vereceği belirtildi. Bu görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve farklı Avrupa ülkelerinin liderleri yer alıyor. Gönüllüler Koalisyonu toplantısının gün boyunca devam edeceği ifade edildi.