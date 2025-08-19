Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Toplantıya Başkanlık Edecek

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEIR STARMER’IN TOPLANTISI

İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer, bugün çevrim içi olarak gerçekleşecek olan ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısına başkanlık ediyor. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan gelen bilgilere göre, Starmer, bu toplantıda Gönüllüler Koalisyonu’ndaki liderlere yönelik önemli açıklamalarda bulunacak.

TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEK KONULAR

Toplantıda, Starmer’ın, dün Washington’da gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi vereceği belirtildi. Bu görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve farklı Avrupa ülkelerinin liderleri yer alıyor. Gönüllüler Koalisyonu toplantısının gün boyunca devam edeceği ifade edildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

