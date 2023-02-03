İngiltere Başbakanı: Zam yapmak isterdim ama olmaz

İngiltere’nin Hint asıllı Başbakanı Rishi Sunak, greve giden hemşirelere zam yapamayacaklarını söyledi.

Rishi Sunak , hemşirelere “muazzam” bir maaş artışı vermeyi çok istediğini ancak paranın sağlık hizmetinin diğer alanlarına verilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan ayrıca, enflasyonu kontrol altına almak için “sabit kalmanın” doğru olduğunu yineledi ve yüksek maaş anlaşmalarının hayatı herkes için zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Hemşirelerin daha yüksek maaş peşinde yeni grevler düzenlemesine sadece birkaç gün kala Sunak şunları söyledi:

“Hemşireler [kamu hizmeti maaş kısıtlamasına] bir istisna olmalı ve bunun nedeni, hepimiz için inanılmaz bir iş çıkarmaları ve bunu pandemi sırasında göstermeleri. Bunun için onlara gerçekten minnettarım. Hemşirelere büyük bir maaş artışı vermeyi çok isterim. Kim yapmaz ki? Bu kesinlikle hayatımı kolaylaştırır, değil mi? Şu anda ulusal sağlık sistemine giden para şimdiye kadarki en büyük para ama bunu birçok farklı yere koymamız gerekiyor. Daha fazla doktor, daha fazla hemşire istihdam etmemiz gerekiyor. Kanserleri tespit edebilmemiz için daha fazla tarama ekipmanına ihtiyacımız var”

İngiltere’de aralık ayında ve geçen ay hemşireler eyleme geçince binlerce ameliyat ve ayakta tedavi randevusu ertelendi .

Görevdeki ilk 100 günü nedeniyle TalkTV’ye verdiği röportajda Sunak, hemşireler için otopark ücreti konusuyla ilgileneceklerini söyledi, ancak ücretsiz olması gerektiği konusunda hemfikir olmadı.