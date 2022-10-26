İngiltere Başbakanı’nın serveti dudak uçuklattı

Truss’un istifası sonrası İngiltere Başkanı olan Rishi Sunak’ın eşinin serveti dudak uçuklattı.

Rishi Sunak’ın İngiltere’de Başbakan olmasının ardından gözler yeni First Lady Akshata Murthy’ye çevrildi. Murthy servetiyle ve lüks giyim merakıyla dikkat çekiyor.

İngiltere’nin Hinst asıllı yeni Başbakan Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murty, ‘Hindistan’ın Bill Gates’i olarak bilinen en zengin iş insanlarından milyarder Narayana Murthy’nin kızı.

Murty, ABD’nin California eyaletindeki Claremont McKenna College’a gitti. Fakat diplomasını moda alanında aldı. Sonrasında ise denetleme şirketi Deloitte ve küresel gıda ve kozmetik devi Unilever’de çalıştı, Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

İngiltere’nin yeni First Lady’si Başbakan Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murthy servetiyle dikkat çekiyor – 3

Üniversitede tanıştığı Sunak’la 2009’da evlendi ve iki çocukları dünyaya geldi.

Murty kariyerine California’da finans sektöründe başladıktan sonra kendi moda markası olan Akshata Designs’ı yarattı. Bu moda evi ilk koleksiyonunu 2011’de piyasaya sürdü. Daha sonra bu şirket kapandı. Şimdilerde ise Murty’nin LinkedIn profili, lüks erkek giyim şirketi New & Lingwood’un direktörü olduğunu da gösteriyor.

Servetiyle ve lüks giyim merakıyla dikkat çeken Murty’nin yurt dışında yaşadığını beyan ederek İngiltere dışındaki gelirlerinden vergi ödemediği ortaya çıkmış, yasal olan bu durumun tartışma yaratması üzerine Murty tüm küresel gelirleri için İngiltere’de vergi ödemeyi kabul etmişti.