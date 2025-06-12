İngiltere, Cebelitarık’la anlaşma yaptı

ANLAŞMA SAĞLANDI, CEBELİTARIK’IN GELECEĞİ GÜVENCE ALTINDA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Cebelitarık ile ilgili bir anlaşma gerçekleştirildi. Bu anlaşmanın, hem Cebelitarık ekonomisini hem de bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı ifade edildi. Açıklamada, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” denildi.

GEÇİŞLER KOLAYLAŞIYOR

İspanya, Portekiz ve Andorra’nın bulunduğu İber Yarımadası’nın en güney ucu olan Cebelitarık ile İspanya arasında, her gün 15 bin kişinin iş için seyahat ettiği hatırlatılıyor. Anlaşma yapılmamış olsaydı, uzun süren pasaport ve sınır kontrollerinin olacağı kaydedildi. Ancak yeni anlaşma ile bu riskin ortadan kalktığı belirtiliyor. Ayrıca, Cebelitarık’a özel bir anlaşma ile AB’ye sınırı olan tek İngiliz toprağının da bu durumdan etkileneceği ifade edildi.

ONAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Açıklamada, anlaşmayla ilgili değerlendirme yaparak görüşlerini paylaşan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yıllar süren belirsizliğe son verdiğini vurguladı. Lammy, anlaşmanın İngiliz egemenliğini güçlendirirken, Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini de artıracağını ifade etti. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo da varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşmanın, hem İngiltere hem de Cebelitarık parlamentolarında onay aldıktan sonra yürürlüğe gireceği aktarılıyor.

İKİ TARAFLI PASAPORT KONTROLÜ

Anlaşma çerçevesinde, Cebelitarık ile İspanya sınırında insan geçişleri daha akıcı hale getirilecek. Cebelitarık’a hava yoluyla gelen yolcular, hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak. Ayrıca, Londra’daki St Pancras İstasyonu’nda, İngiliz ve Fransız polislerinin yaptığı çalışmaya benzer bir işleyişle, Cebelitarık yetkilileri havalimanı kontrollerinde asayiş ve göç konularında yetkili olacak. İspanyol yetkililer ise Schengen bölgesinin bütünlüğünü koruma görevini üstlenecek. Cebelitarık’a kara yoluyla giren ürünlerdeki ağır denetimlerin kaldırılması ve özel bir gümrük modelinin devreye girmesi öngörülüyor. Ayrıca, İngiltere’nin Cebelitarık’taki askeri varlığının operasyonel özerkliğini koruyacağı da açıklamada yer aldı. AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların başlamasına olanak sağlanacak.