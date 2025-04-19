İngiltere Çinin Ekonomik İşbirliğini Vurguladı

İNGİLTERE’NİN ÇİN İLE EKONOMİK BAĞLARI

İngiltere’nin Maliye Bakanı Rachel Reeves, Çin ile olan ekonomik işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Cuma günü The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, yeni bariyerler inşa etmek yerine Çin ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Reeves, önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyaret öncesinde, “Çin dünyanın ikinci en büyük ekonomisi konumunda ve Çin’le ilişki kurmamanın hiç akıllıca olmayacağını düşünüyorum. Hükümetimizin de yaklaşımı bu yönde” dedi.

ÇİN’E YAPILAN ZİYARETİN ANLAMININ ARTISI

Reeves, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Çin ziyareti boyunca HSBC, Londra Borsası Grubu, Standard Chartered ve Prudential gibi önde gelen İngiliz finansal hizmet şirketleriyle birlikte 11. Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyalog toplantısına katıldığını hatırlattı. Bu ziyaretin, İngiliz işletmelerine daha fazla lisans ve kota sağlayarak İngiliz finans şirketlerinin Çin’deki faaliyetlerini artırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, bu ziyaret sonucunda İngiliz ekonomisine yaklaşık 600 milyon sterlin (795,93 milyon ABD doları) kazandıracak anlaşmalar imzalandığını kaydetti.

ÇİN YAPIMI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE CASUSLUK KORKULARI

Bakan, Çinli hızlı moda şirketi Shein’in Londra Borsası’nda işlem görmesine de destek verdiklerini söyledi. “Casusluk korkularına” rağmen Çin yapımı elektrikli araçlara binmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Gazeteye göre, Reeves’in bu açıklamaları, İngiliz hükümetinin Çin ile ticari ve mali ilişkileri derinleştirme kararlılığını gösteriyor.