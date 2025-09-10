İngiltere’de Boks Şampiyonası’nda Madalya!

İNGİLTERE’DE DÜZENLENEN DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARILAR SÜRDÜ

İngiltere’deki Dünya Boks Şampiyonası’nın 7’nci gününde iki milli sporcu madalya kazandı. Liverpool’daki M&S Bank Arena’da gerçekleşen şampiyonanın öğle seansında dört milli boksör ringe çıkarken, milliler bronz madalyayı garanti altına aldı.

BÜŞRA IŞILDAR BRONZ MADALYAYI GARANTİLEDİ

75 kiloda çeyrek finalde ringe çıkan Büşra Işıldar, İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i 5-0 yenerek ilk madalyayı kazanmış oldu. Işıldar, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşılaşacak. Maç sonrası Büşra Işıldar yaptığı açıklamada, “Madalyayı garantiledik. Dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandık. Bu yıl ikinci kez dünya şampiyonası düzenleniyor. Diğerinde gümüş madalya almıştım. Burada altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çok uzun zamandır kamptayız, ailemizi ve evimizi unuttuk. Bize dua edin. Sırbistan’da gümüşte kaldım ama İngiltere’de inşallah altın madalya alacağım. Bu yıl dünyada ikinci madalyamı almış oldum ama rengini altın yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞEYMA DÜZTAŞ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Artı 80 kiloda mücadele eden Şeyma Düztaş, Suudi Noof Alyousef karşısında maçı nakavt ile kazanarak yarı finale yükseldi. 23 yaşındaki milli boksör, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi. Düztaş, yarı finalde Hindistan’dan Nupur Nupur ile 12 Eylül Cumartesi günü ringe çıkacak. Maç sonrasında Düztaş, “Madalyayı garantiledim. Allah’ın izniyle önce gümüşü garantileyip sonra da altını almak istiyorum. Ülkem adına güzel bir başarı elde ettim, şimdi madalyanın rengini belirleyeceğim. Heyecanımı hocalarım sayesinde yendim. Milli takım hocalarım bana büyük destek verdi.” dedi.

HATICE AKBAŞ VE EMRAH YAŞAR’DAN ELENME

Kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, İtalyan Sirine Charaabi karşısında 5-0’lık skorla maçı kaybederek elendi. Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar, çeyrek finalde Azerbaycanlı Loren Berto Alfonso Domingues ile karşılaşırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan Loren karşısında 3-2’lik skorla maçı kaybederek şampiyonaya veda etti.