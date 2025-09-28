İngiltere’de Cinayet Duruşmasında Şok Edici Detaylar Açıklandı

CİNAYETİN AYRINTILARI MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’de yaşanan korkunç cinayet olayıyla ilgili detaylar mahkemede gün ışığına çıktı. 68 yaşındaki Martin Suter, Hampshire’ın Stubbington bölgesindeki Crofton Mezarlığı’nda, 71 yaşındaki eski eşi Ann Blackwood’u hayatından etti. Bu kan donduran olay, çiftin intihar eden oğullarının 36. doğum günü olması gereken günde meydana geldi. Ann Blackwood, oğlunun mezarına çiçek bırakmak için geldiği sırada Suter’in bıçaklı saldırısına uğradı.

SAVCI OLAYIN SEBETLERİNİ AÇIKLADI

BBC’nin aktardığına göre, savcı Robert O’Sullivan KC, mahkemedeki ifadelerinde Suter’in sabah saatlerinde mezarlığa geldiğini, evinden getirdiği mutfak bıçağı ve makasla eski eşini beklemeye koyulduğunu belirtti. Ann Blackwood, öğleden sonra bisikletiyle mezarlığa geldiğinde Suter, kadının boğazını kesti ve makasla sırtından defalarca bıçakladı. Cinayet sonrası Suter, polisi arayarak, “Az önce eski eşimi bıçaklayarak öldürdüm” ifadesini kullandı. Ayrıca, suçu itiraf ederken ikinci eşi Diane’i de aradığı öğrenildi.

AİLENİN DÜŞTÜĞÜ DURUM VE SANIK HAKKINDA GELİŞMELER

Savcı, sanığın eski eşini, oğullarının intiharından sorumlu tutarak hayatının mahvedildiğini söylediğini aktardı. Ann Blackwood’un ailesi, olay sonrası yaptıkları açıklamada büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek, “Ann; kızı, kardeşleri, ailesi ve tüm arkadaşları tarafından çok sevilen, şefkatli ve iyi kalpli bir insandı. Emekliliğinde tenis, yelken, bisiklet ve müzik gibi aktivitelerle aktif bir yaşam sürüyordu” dedi. Martin Suter’in tutukluluk hali ise devam etmekte ve cezasının 21 Kasım’da açıklanacağı bildiriliyor. Yargıç Michael Bowes’un kararını 7 Kasım’da vermesi bekleniyor.