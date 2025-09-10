İngiltere’de Futbol Dünyası Skandalla Sarsıldı

İNGİLTERE’DE FUTBOL DÜNYASINI SARSAN SKANDAL

İngiltere’de futbol camiası, büyük bir skandalla çalkalanıyor. Eski Premier Lig hakemi David Coote, bir çocuğa ait “Kategori A” seviyesinde müstehcen video hazırlamakla suçlanıyor. “Kategori A”, çocuklara yönelik en ağır ve en tehlikeli içerikleri içeriyor. 43 yaşındaki Coote, bu suçlamaların ardından perşembe günü Nottingham’daki mahkemede yargı karşısına çıkacak.

GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLAR

Coote, geçmişte de skandal olaylara karışmıştı. Geçtiğimiz yıl internete sızan görüntülerde, o dönemin Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a ağır hakaretlerde bulunmuş ve Liverpool’a yönelik birçok küfürlü ifade kullanmıştı. Bu olayların ardından hakemlikten ihraç edilmişti. 2018 yılında Premier Lig’de ilk maçına çıkan Coote, kariyeri boyunca 100’den fazla karşılaşmada görev almış ve Euro 2024’te de hakemlik yapmıştı. Ancak, geçtiğimiz yaz görevden alındıktan sonra kapı zili kamerasında bir kargo şirketinde paket dağıtırken görüntülenmişti.

YENİ SUÇLAMA ÜZERİNE TEPKİLER

Coote hakkındaki yeni suçlama, İngiltere’de spor ve hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Bu durum, futbol dünyasında nasıl bir etki yaratacak merak ediliyor.