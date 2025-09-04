İngiltere’de Hükümet Krizi: Rayner Vergi Hatası Kabullendi

RAYNER’IN VERGİ İTİRAFI VE SİYASİ SONUÇLARI

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, deniz kenarında bir daire alırken yeterli vergi ödemediğini itiraf etti. Bu durum, Rayner’ın görevine devam etme ihtimalini sorgularken, Başbakan Keir Starmer için yeni bir siyasi sorun ortaya çıkarıyor. Rayner, engelli oğlunun bakımına yönelik kurulan bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullandı ve yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olan 800 bin sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) daireyi satın aldı. Rayner, eski eşiyle birlikte sahip olduğu başka bir mülkü içeren karmaşık bir emlak işlemi hakkında hukuki tavsiye aldığını ve vergi kaçırma amacı taşımadığını belirtti. Ancak, kabine bakanları için geçerli davranış kurallarının ihlal edilip edilmediğini araştırma amacıyla Başbakanın etik danışmanına başvurduğunu ifade etti.

SİYASAL DİKKAT DAĞINIKLIĞI

Durgun ekonomi ve istikrarsız politikalar nedeniyle destek bulmakta zorlanan Starmer hükümeti, Rayner’ın itirafının ardından yeni bir dikkat dağınıklığıyla karşı karşıya. Rayner’ın durumu, yaklaşık bir yıl önce kendisi ve eşi için kıyafet alımında bağışlar ve futbol maçlarına yönelik ücretsiz biletler kabul ettiği açıklamasını yapan Starmer’i de kapsayan İşçi Partisi hükümetinin üst düzey üyeleri arasında, etik kurallarına dair bir gevşeklik algısını güçlendiriyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı, Ashton-under-Lyne’deki evinin yüzde 25 hissesini 162 bin sterline bir vakfa sattı. Rayner, erken doğan oğlunun 2020 yılında aldığı tazminat doğrultusunda koruma amaçlı bir vakıf oluşturulduğunu ifade etti. The Telegraph’a göre, bu ödeme, Rayner ailesiyle oğlunun doğduğu hastane arasında süregelen 11 yıllık bir hukuk sürecinin sona ermesinin ardından gerçekleşti. Rayner, 17 yaşındaki oğlunun aile evinde istikrarlılığını koruyabilmesi için kendi payını tröstüne devrettiğini belirtirken, tröstün mevcut durumda evin yüzde 75’ine sahip olduğu, eski eşinin de kalan yüzde 25’lik kısmını elinde bulundurduğu kaydedildi.

TAAHHÜT VE HATA KAVRAMI

Kaynaklar, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS), 2008’de doğum sürecinde ve sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle tazminat ödediğini öne sürdü. Uzun vadeli hasarın değerlendirilmesi amacıyla süren sürecin sonuçlanmasının yıllar sürebileceği bildiriliyor. Tazminat talebinin ne kadar olduğu kesin bilinmemekle birlikte, bu paranın vakfın bu yılın ocak sonunda Rayner’ın hisse paylarını satın almasına imkan tanıdığı iddia ediliyor. Rayner, bu parayı, bu yılın mayısında sahip olduğu Hove’daki dairenin depozito ödeme kısmında kullandı ve bu daire için 650 bin sterlin değerinde bir ipoteğe sahip. Ancak ikinci bir mülk alırken ödemesi gereken 70 bin sterlinlik vergi yerine yalnızca 30 bin sterlin damga vergisi ödediğini kabul ediyor. Daha önce tüm vergilerin ödenmiş olduğunu iddia eden Rayner, bu durumu bir hata olarak tanımlıyor ve kendisine verilen hukuki tavsiyeden kaynaklandığını savunuyor.