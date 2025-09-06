Haberler

İngiltere’de Hükümette Değişiklikler Yapıldı

DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer, 14 aylık hükümetinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Angela Rayner’in vergi kaçırdığına dair çıkan haberler üzerine istifası, bu değişikliklerin temelini oluşturdu. Rayner’dan boşalan Başbakan Yardımcılığı görevine Dışişleri Bakanı David Lammy atandı.

YENİ ATAMALAR VE GÖREVLENDİRMELER

Starmer, Dışişleri Bakanlığı görevine İçişleri Bakanı Yvette Cooper’ı atadı. İçişleri Bakanlığına ise Adalet Bakanı Shabana Mahmood getirildi. Yeni Başbakan Yardımcısı Lammy ayrıca Adalet Bakanlığı görevine de atandı. Hükümetteki diğer değişiklikler arasında İskoçya Bakanı Ian Murray ve Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell’ın görevden alınması yer aldı.

DEVLET BAKANLIKLARINDA YENİLİKLER

Kral 2’nci Charles’ın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığı’ndan Sorumlu Bakan Pat McFadden, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığına atanırken bu koltuk için Darren Jones görevlendirildi. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Steve Reed, Rayner’ın istifasıyla boşalan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığına getirildi. Reed’in yerine ise Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı olarak Emma Reynolds atandı. Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds’ın Grup Başkanvekili olarak kabinede yer almasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı için Peter Kyle, Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı için Liz Kendall, İskoçya Bakanlığı’na Douglas Alexander ve Avam Kamarasından Sorumlu Bakanlığa Alan Campbell atandı.

