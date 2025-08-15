İngiltere’de İki Uçak Çarpıştı

İKİ UCAKTA ÇARPMA OLAYI

İngiltere’de bulunan Manchester Havalimanı’nda, sabah saatlerinde iki EasyJet yolcu uçağı taksi konumundayken çarpıştı. Paris ve Cebelitarık yönünde yolculuk yapmakta olan bu uçaklar, kanat uçlarından birbirine değdi. Olay sonrası her iki uçak da park alanına geri dönerken, yolcular sorunsuz bir şekilde araçlardan indirildi.

GÜVENLİK AÇIKLAMASI VE HASAR DURUMU

Havalimanı yetkilileri, çarpışmada herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığını bildirdi. Olay sonrasında uçaklar hafif hasar aldı ve kısa süreli askıya alınan uçuşlar, havalimanında güvenlik önlemleri alındıktan sonra yeniden başladı. EasyJet sözcüsü, “Manchester Havalimanı’nda bu sabah saatlerinde yaşanan olayda pistte taksi yaparken iki uçak kanat uçlarının birbirine temas etti. Uçuşlarındaki gecikmeden dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir” şeklinde açıklama yaptı.