İngiltere’de İlaç Kurumu, İğne Kullanan Kadınları Uyarıyor

İNGİLTERE’DE ZAYIFLAMA İĞNELERİNE DAİR UYARILAR

İngiltere’de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), zayıflama iğneleri kullanan kadınların, doğum kontrol haplarını etkili bir şekilde kullanmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. MHRA yetkilileri, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçların kullanımının doğmamış bir bebeğe zarar verip vermeyeceğinin henüz bilinmediğini ifade ediyor.

ZAYIFLAMA İĞNELERİ VE DOĞUM KONTROL HAPLARI

Yetkililerin bir diğer önemli uyarısı, zayıflama iğnelerinin aşırı kilolu veya obez bireylerde doğum kontrol haplarının etkisini azaltabileceği yönünde. “Zayıflama iğneleri” giderek daha popüler hale geliyor. Bu durum, birçok kadının bu ilaçları güvenli bir şekilde kullanmadığı veya kullanımla ilgili doğru yönlendirme almadığına dair endişeleri artırıyor. İlaçların yaygın yan etkileri arasında kusma ve ishal yer alıyor. Ayrıca, bu iğneler mide boşalmasını yavaşlatarak doğum kontrol haplarının emilimini olumsuz etkileyebiliyor. MHRA yetkilileri, kadınların GLP-1 tipi ilaçları alırken ve ilaç alımı öncesi hamilelik düşünmeden önce belirli bir süre doğum kontrol hapı kullanmalarını öneriyor: Wegovy ve Ozempic için bu sürenin iki ay, Mounjaro için ise bir ay olması gerekiyor. Ayrıca, Mounjaro kullanan ve doğum kontrol hapı alan kadınların ilaca başladıktan sonraki dört hafta boyunca prezervatif gibi ek bir korunma yöntemi kullanmaları tavsiye ediliyor.

KADINLARIN ENDİŞELERİ VE DENEYİMLERİ

Doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgiler ilaçlarla birlikte verilen hasta bilgilendirme broşürlerinde bulunuyor. Ancak MHRA, kendi kılavuzunu hazırlamış durumda. İlaç güvenliği kurumuna göre, zayıflama ilaçları şu durumlarda kullanılmamalı: kadınlar zayıflama iğnesi kullanmaya başladıklarında bunun bildirilmesi önemli, fakat bilginin hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı konusunda endişeler mevcut. 26 yaşındaki Natasha Major, ikinci kez hamile kalma planları yaparken Mounjaro kullanmaya başladı. Ancak altı hafta sonra hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı, çünkü bu süreçte doğum kontrol hapı alıyordu. Natasha, “Benim yumurtalıklarımda birçok küçük iyi huylu kist var. Polikistik over sendromum nedeniyle hamile kalmak benim için zordu. Bunun için daha fazla şok yaşadım. Başıma gelenler bana hiç mantıklı gelmedi” diyor. Natasha, bebeğe zarar verebileceği düşüncesiyle endişe duyduktan sonra doktorunu aramış ve ilacı bırakması gerektiğini öğrenmiş.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

MHRA’nın yanı sıra doktorlar ve eczacılar, popüler GLP-1 ilaçları Wegovy, Mounjaro, Saxenda, Victoza ve Ozempic’in güvenli kullanılmadığına dair kaygılar taşıyor. Bu ilaçlar, obezite ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılıyor ve kişilerin kendilerini tok hissetmelerini sağlıyor. Mounjaro, iştah ve kan şekeri kontrolü ile ilişkili başka bir hormonu da etkiliyor. Bu iğneler, yalnızca yüksek vücut kitle endeksine sahip bireyler için İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nde (NHS) kullanılabiliyor. Ancak eczanelerden ya da çevrimiçi platformlardan özel olarak temin edilebiliyor.

MHRA, bu ilaçları kullanmadan önce herkesin reçeteyi yazan kişiyle ilaçların riskleri ve faydaları hakkında bilgi alışverişi yapmalarını ve yan etkileri tam olarak anlamalarını öneriyor. Kurumun hareket geçme nedeni, halkın ilaçların şüpheli yan etkileri hakkında bildirimde bulunduğu Sarı Kart programına gelen yaklaşık 40 hamilelik bildirimi. Bu bildirimlerin bazıları istenmeyen gebeliklerle ilgili. MHRA yetkililerinden Dr. Alison Cave, “Bu ilaçların doğmamış bebeğe zarar verebileceğine dair hayvanlar üzerinde kanıtlar var. Ancak insanlarda aynı tepkinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun için çok daha fazla veri gerekli” diyor.

HAMİLE KALMA PLANLAMASI VE DESTEK İHTİYACI

Doktor Cave, gebelik çağındaki kadınların genellikle klinik araştırmalara dahil edilmediği için güvenilir bilgilerin eksik olduğunu belirtiyor. “Eğer hamileyseniz, ilacı kesin olarak kesmek için en kısa sürede doktorunuzla görüşmelisiniz” diyor. İngiltere Ulusal Eczacılar Birliği Başkan Yardımcısı Sukhi Basra, kadınların ilaçları ne zaman bırakacakları hakkında ışık tutucu bilgiler elde etmek için eczanelerine başvurmalarını ve her zaman resmi eczanelerden ilaç temin etmelerini öneriyor. Epsom ve St Helier Üniversite Hastaneleri’nde gebelik uzmanı olarak görev yapan Dr. Bassel Wattar ise, “Ağzıdan alınan doğum kontrol hapları yerine, implant ya da spiralin daha sağlam bir koruma yöntemi” olduğunu ifade ediyor.

Hamile kalma ihtimallerinin bazı kadınlar için fazla kilo verdiklerinde artabileceğini belirten Dr. Wattar, bu alan, uzman denetiminde ve planlı bir şekilde ele alınmalı diyor. İngiltere’de Hamilelik Danışma Servisi (BPAS), kadınların tercih ettikleri doğum kontrol yöntemlerine erişiminde “önemli zorluklarla karşılaştıklarını” kaydediyor. BPAS, kadınların ihtiyaç duydukları seçeneklerin temin edilmesi için daha iyi bir plan hazırlanması çağrısında bulunuyor.